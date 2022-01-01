Directorul Companiilor
A123 Systems
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

A123 Systems Salarii

Intervalul salarial A123 Systems variază de la $29,850 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $149,250 pentru Specialist în Științe de Date la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai A123 Systems. Ultima actualizare: 8/12/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Chimist
Median $125K
Specialist în Științe de Date
$149K
Inginer de Software
$29.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La A123 Systems, Granturi de acțiuni/equity sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Ai o întrebare? Întreabă comunitatea.

Vizitează comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajații din diverse companii, să primești sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitează Acum!

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la A123 Systems este Specialist în Științe de Date at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $149,250. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la A123 Systems este $125,000.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru A123 Systems

Companii Asoc

  • CME
  • HackerOne
  • PathAI
  • Smartronix
  • Egnyte
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse