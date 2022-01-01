A123 Systems Salarii

Intervalul salarial A123 Systems variază de la $29,850 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $149,250 pentru Specialist în Științe de Date la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai A123 Systems . Ultima actualizare: 8/12/2025