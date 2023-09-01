99 Group Salarii

Salariul de la 99 Group variază de la $28,263 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs la nivelul inferior până la $56,772 pentru un Designer de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la 99 Group . Ultima actualizare: 11/14/2025