84.51˚
84.51˚ Inginer Software Salarii în Cincinnati Area

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Cincinnati Area la 84.51˚ totalizează $120K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la 84.51˚. Ultima actualizare: 9/30/2025

Pachetul Median
company icon
84.51˚
Software Engineer
Cincinnati, OH
Total pe an
$120K
Nivel
L2
Salariu de bază
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Ani în companie
5 Ani
Ani experiență
5 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la 84.51˚?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Inginer Software Full-Stack

Inginer Date

Cercetător Științific

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la 84.51˚ in Cincinnati Area ajunge la o compensație totală anuală de $163,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la 84.51˚ pentru rolul de Inginer Software in Cincinnati Area este $118,000.

