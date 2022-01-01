84.51˚ Salarii

Director de Companii
Salariul de la 84.51˚ variază de la $80,400 în compensație totală pe an pentru un Operațiuni Marketing la nivelul inferior până la $252,000 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la 84.51˚. Ultima actualizare: 9/7/2025

$160K

Data Scientist
Median $123K
Inginer Software
Median $140K

Inginer Software Full-Stack

Inginer Date

Cercetător Științific

Vânzări
Median $105K

Manager de Produs
Median $252K
Operațiuni Marketing
$80.4K
Manager Inginerie Software
$241K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la 84.51˚ este Manager de Produs cu o compensație totală anuală de $252,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la 84.51˚ este $131,600.

