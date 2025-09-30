Compensația pentru Inginer Software in Greater Dallas Area la 7-Eleven variază de la $136K pe year pentru Software Engineer II la $171K pe year pentru Lead Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Greater Dallas Area totalizează $156K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la 7-Eleven. Ultima actualizare: 9/30/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
