Compensația pentru Manager de Produs in Greater Dallas Area la 7-Eleven variază de la $179K pe year pentru Senior Product Manager la $190K pe year pentru Lead Product Manager. Pachetul median de compensație pe year in Greater Dallas Area totalizează $178K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la 7-Eleven. Ultima actualizare: 9/30/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$179K
$160K
$0
$19K
Lead Product Manager
$190K
$167K
$0
$22.5K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
