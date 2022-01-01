Director de Companii
7-Eleven
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

7-Eleven Salarii

Salariul de la 7-Eleven variază de la $13,345 în compensație totală pe an pentru un Contabil la nivelul inferior până la $189,750 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la 7-Eleven. Ultima actualizare: 9/7/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Software Engineer II $138K
Senior Software Engineer $157K

Inginer Software Full-Stack

Manager de Produs
Median $178K
Analist de Date
Median $90K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Manager Inginerie Software
Median $190K
Designer de Produs
Median $120K
Contabil
$13.3K
Analist de Afaceri
$86.4K
Evaluator Daune
$99.5K
Servicii Clienți
$37.7K
Data Scientist
$126K
Analist Financiar
$98.5K
Inginer Hardware
$131K
Resurse Umane
$119K
Tehnolog Informațional (IT)
$32.2K
Marketing
$181K
Manager Design de Produs
$156K
Manager de Proiect
$39.6K
Vânzări
$45K
Arhitect de Soluții
$127K
Capitalist de Risc
$15.7K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la 7-Eleven este Manager Inginerie Software cu o compensație totală anuală de $189,750. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la 7-Eleven este $119,400.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru 7-Eleven

Companii Similare

  • Sephora
  • Giant Eagle
  • Columbia Distributing
  • Faire
  • Zappos.com
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse