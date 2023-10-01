Director de Companii
6point6
6point6 Salarii

Salariul de la 6point6 variază de la $69,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $170,439 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la 6point6. Ultima actualizare: 10/10/2025

$160K

Inginer Software
Median $69K
Data Scientist
$141K
Manager Inginerie Software
$170K

Arhitect de Soluții
$133K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la 6point6 este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $170,439. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la 6point6 este $136,993.

