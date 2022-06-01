Director de Companii
66degrees
66degrees Salarii

Salariul de la 66degrees variază de la $131,340 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $250,848 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la 66degrees. Ultima actualizare: 9/7/2025

$160K

Inginer Software
Median $138K
Data Scientist
$181K
Designer de Produs
$131K

Manager de Proiect
$181K
Vânzări
$229K
Manager Inginerie Software
$219K
Arhitect de Soluții
$251K
Manager Program Tehnic
$179K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la 66degrees este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $250,848. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la 66degrees este $180,746.

