  Salarii
  Inginer Software

  Toate salariile Inginer Software

  Romania

3Pillar Global Inginer Software Salarii în Romania

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Romania la 3Pillar Global totalizează RON 173K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la 3Pillar Global. Ultima actualizare: 9/30/2025

Pachetul Median
company icon
3Pillar Global
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Cluj-Napoca, CJ, Romania
Total pe an
RON 173K
Nivel
Medior QA
Salariu de bază
RON 173K
Stock (/yr)
RON 0
Bonus
RON 0
Ani în companie
4 Ani
Ani experiență
4 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la 3Pillar Global?

RON 714K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Contribuie

Inginer Software Full-Stack

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la 3Pillar Global in Romania ajunge la o compensație totală anuală de RON 308,051. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la 3Pillar Global pentru rolul de Inginer Software in Romania este RON 172,578.

