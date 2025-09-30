Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Czech Republic la 3Pillar Global totalizează CZK 1.13M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la 3Pillar Global. Ultima actualizare: 9/30/2025

Pachetul Median
company icon
3Pillar Global
Software Engineer
Brno, JM, Czech Republic
Total pe an
CZK 1.13M
Nivel
L3
Salariu de bază
CZK 1.13M
Stock (/yr)
CZK 0
Bonus
CZK 0
Ani în companie
9 Ani
Ani experiență
11 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la 3Pillar Global?

CZK 3.5M

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Funcții incluse

Inginer Software Full-Stack

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la 3Pillar Global in Czech Republic ajunge la o compensație totală anuală de CZK 1,261,120. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la 3Pillar Global pentru rolul de Inginer Software in Czech Republic este CZK 742,486.

