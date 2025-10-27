3M Inginer Software Salarii

Compensația pentru Inginer Software in United States la 3M variază de la $87.9K pe year pentru T1 la $170K pe year pentru T4A. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $112K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la 3M. Ultima actualizare: 10/27/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus T1 Software Developer ( Nivel de intrare ) $87.9K $84.7K $0 $3.2K T2 Advanced Software Developer $102K $97.3K $500 $3.8K T3 Senior Software Developer $129K $121K $0 $7.7K T4 Specialist Software Developer $154K $148K $0 $6.7K Vizualizează 5 Mai multe niveluri

Program de Vesting Principal Alternativ 1 0 % AN 1 0 % AN 2 100 % AN 3 Tip Acțiuni RSU + Options La 3M, RSU + Options sunt supuse unui program de vesting de 3 ani: 0 % se dobândește în 1st - AN ( 0.00 % anual )

100 % se dobândește în 3rd - AN ( 100.00 % anual ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award. 33.3 % AN 1 33.3 % AN 2 33.3 % AN 3 Tip Acțiuni RSU + Options La 3M, RSU + Options sunt supuse unui program de vesting de 3 ani: 33.3 % se dobândește în 1st - AN ( 33.30 % anual )

33.3 % se dobândește în 3rd - AN ( 33.30 % anual ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

Care este calendarul de dobândire la 3M ?

