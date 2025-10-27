3M Inginer Mecanic Salarii

Compensația pentru Inginer Mecanic in United States la 3M variază de la $78.6K pe year pentru T1 la $145K pe year pentru T4. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $88.6K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la 3M. Ultima actualizare: 10/27/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus T1 Mechanical Engineer $78.6K $77.4K $0 $1.3K T2 Advanced Mechanical Engineer $97.8K $95.3K $0 $2.5K T3 Senior Mechanical Engineer $122K $115K $0 $7.1K T4 Specialist Mechanical Engineer $145K $141K $0 $4.4K Vizualizează 5 Mai multe niveluri

Ultimele trimiteri de salarii

Program de Vesting Principal Alternativ 1 0 % AN 1 0 % AN 2 100 % AN 3 Tip Acțiuni RSU + Options La 3M, RSU + Options sunt supuse unui program de vesting de 3 ani: 0 % se dobândește în 1st - AN ( 0.00 % anual )

0 % se dobândește în 2nd - AN ( 0.00 % anual )

100 % se dobândește în 3rd - AN ( 100.00 % anual ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award. 33.3 % AN 1 33.3 % AN 2 33.3 % AN 3 Tip Acțiuni RSU + Options La 3M, RSU + Options sunt supuse unui program de vesting de 3 ani: 33.3 % se dobândește în 1st - AN ( 33.30 % anual )

33.3 % se dobândește în 2nd - AN ( 33.30 % anual )

33.3 % se dobândește în 3rd - AN ( 33.30 % anual ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

Care este calendarul de dobândire la 3M ?

