3M Analist de Date Salarii

Compensația totală medie pentru Analist de Date in Taiwan la 3M variază de la NT$490K la NT$668K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la 3M. Ultima actualizare: 10/27/2025

Compensația Totală Medie NT$524K - NT$634K Taiwan Interval Comun Interval Posibil NT$490K NT$524K NT$634K NT$668K Interval Comun Interval Posibil

Program de Vesting Principal Alternativ 1 0 % AN 1 0 % AN 2 100 % AN 3 Tip Acțiuni RSU + Options La 3M, RSU + Options sunt supuse unui program de vesting de 3 ani: 0 % se dobândește în 1st - AN ( 0.00 % anual )

0 % se dobândește în 2nd - AN ( 0.00 % anual )

100 % se dobândește în 3rd - AN ( 100.00 % anual ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award. 33.3 % AN 1 33.3 % AN 2 33.3 % AN 3 Tip Acțiuni RSU + Options La 3M, RSU + Options sunt supuse unui program de vesting de 3 ani: 33.3 % se dobândește în 1st - AN ( 33.30 % anual )

33.3 % se dobândește în 2nd - AN ( 33.30 % anual )

33.3 % se dobândește în 3rd - AN ( 33.30 % anual ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

Care este calendarul de dobândire la 3M ?

