Compensația totală medie pentru Inginer Chimist in United States la 3M variază de la $82.5K la $113K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la 3M. Ultima actualizare: 10/27/2025

Compensația Totală Medie

$88.3K - $107K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$82.5K$88.3K$107K$113K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

0%

AN 1

0%

AN 2

100 %

AN 3

Tip Acțiuni
RSU + Options

La 3M, RSU + Options sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 0% se dobândește în 1st-AN (0.00% anual)

  • 0% se dobândește în 2nd-AN (0.00% anual)

  • 100% se dobândește în 3rd-AN (100.00% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU + Options

La 3M, RSU + Options sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (33.30% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Chimist la 3M in United States ajunge la o compensație totală anuală de $112,520. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la 3M pentru rolul de Inginer Chimist in United States este $82,450.

Alte Resurse