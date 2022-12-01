3Commas Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial 3Commas variază de la $38,745 în compensație totală anuală pentru Analist de Date la capătul de jos la $82,802 pentru Specialist în Științe de Date la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai 3Commas. Ultima actualizare: 8/11/2025

$160K

Analist de Date
$38.7K
Specialist în Științe de Date
$82.8K
Designer de Produs
$51K

Manager de Produs
$47.8K
Manager de Proiect
$49.8K
Inginer de Software
$69.6K
Întrebări Frecvente

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại 3Commas là Specialist în Științe de Date at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $82,802. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại 3Commas là $50,354.

