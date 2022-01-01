Directorul Companiilor
2U Salarii

Intervalul salarial 2U variază de la $64,631 în compensație totală anuală pentru Manager de Proiect la capătul de jos la $295,764 pentru Analist Financiar la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai 2U. Ultima actualizare: 8/10/2025

$160K

Inginer de Software
Software Engineer I $107K
Software Engineer III $159K

Inginer de software full-stack

Inginer de fiabilitate a site-ului

Manager de Produs
Median $133K
Analist de Afaceri
$123K

Analist de Date
$86.1K
Specialist în Științe de Date
$199K
Analist Financiar
$296K
Resurse Umane
$127K
Marketing
$150K
Operațiuni de Marketing
$103K
Designer de Produs
$80.9K
Manager de Program
$92.2K
Manager de Proiect
$64.6K
Analist de Securitate Cibernetică
$144K
Manager de Inginerie Software
$224K
Cercetător UX
$216K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la 2U este Analist Financiar at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $295,764. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la 2U este $130,066.

Alte Resurse