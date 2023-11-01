2degrees Salarii

Salariul de la 2degrees variază de la $42,587 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist la nivelul inferior până la $100,500 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la 2degrees . Ultima actualizare: 9/7/2025