Director de Companii
23andMe
23andMe Salarii

Salariul de la 23andMe variază de la $48,634 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $305,520 pentru un Marketing la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la 23andMe. Ultima actualizare: 9/7/2025

$160K

Inginer Software
L1 $137K
L3 $203K
L4 $250K
Manager de Program
Median $170K
Data Scientist
Median $160K

Analist de Afaceri
$181K
Analist de Date
$147K
Analist Financiar
$175K
Marketing
$306K
Designer de Produs
$48.6K
Recrutor
$242K
Analist Securitate Cibernetică
$204K
Manager Inginerie Software
$269K
Cercetător UX
$173K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la 23andMe este Marketing at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $305,520. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la 23andMe este $177,761.

