1X Technologies Salarii

Intervalul salarial 1X Technologies variază de la $72,525 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $193,184 pentru Servicii pentru Clienți la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai 1X Technologies . Ultima actualizare: 8/19/2025