1WorldSync Salarii

Intervalul salarial 1WorldSync variază de la $7,568 în compensație totală anuală pentru Designer Grafic la capătul de jos la $140,700 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai 1WorldSync. Ultima actualizare: 8/10/2025

$160K

Designer Grafic
$7.6K
Designer de Produs
$29.6K
Operațiuni de Venituri
$74.5K

Inginer de Software
$141K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la 1WorldSync este Inginer de Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $140,700. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la 1WorldSync este $52,005.

