1QBit Salarii

Intervalul salarial 1QBit variază de la $64,264 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $149,250 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai 1QBit . Ultima actualizare: 8/10/2025