1Password Salarii

Intervalul salarial 1Password variază de la $32,474 în compensație totală anuală pentru Servicii pentru Clienți la capătul de jos la $218,900 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai 1Password. Ultima actualizare: 8/19/2025

$160K

Inginer de Software
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

Inginer de software backend

Inginer de software full-stack

Designer de Produs
Median $115K
Servicii pentru Clienți
Median $32.5K

Manager de Produs
Median $118K
Vânzări
Median $139K
Analist de Afaceri
$80.2K
Succes la Clienți
$137K
Manager de Științe de Date
$161K
Specialist în Științe de Date
$137K
Marketing
$80.6K
Manager de Parteneri
$92.6K
Manager de Design de Produs
$188K
Inginer de Vânzări
$123K
Manager de Inginerie Software
$219K
Redactor Tehnic
$117K
Cercetător UX
$55K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La 1Password, Granturi de acțiuni/equity sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la 1Password este Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $218,900. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la 1Password este $123,310.

Alte Resurse