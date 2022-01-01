1mg Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial 1mg variază de la $16,777 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $67,135 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai 1mg. Ultima actualizare: 8/19/2025

$160K

Inginer de Software
Software Engineer I $16.8K
Software Engineer II $29.7K

Inginer de software full-stack

Inginer de software backend

Manager de Inginerie Software
Median $63.5K
Designer de Produs
$20.3K

Manager de Produs
$67.1K
Manager de Program
$42.9K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la 1mg este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $67,135. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la 1mg este $36,319.

