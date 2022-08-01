Directorul Companiilor
17LIVE
17LIVE Salarii

Intervalul salarial 17LIVE variază de la $32,536 în compensație totală anuală pentru Analist de Afaceri la capătul de jos la $63,680 pentru Designer de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai 17LIVE. Ultima actualizare: 8/23/2025

$160K

Inginer de Software
Median $39K

Inginer iOS

Inginer de software backend

Analist de Afaceri
$32.5K
Analist de Date
$40.5K

Specialist în Științe de Date
$50.8K
Designer de Produs
$63.7K
Manager de Produs
$41.5K
Manager de Inginerie Software
$58.1K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la 17LIVE este Designer de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $63,680. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la 17LIVE este $41,479.

Alte Resurse