15Five
15Five Salarii

Salariul de la 15Five variază de la $133,000 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs la nivelul inferior până la $180,900 pentru un Manager Design de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la 15Five. Ultima actualizare: 8/27/2025

$160K

Inginer Software
Median $143K
Manager de Produs
Median $133K
Manager Design de Produs
$181K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La 15Five, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Alte Resurse