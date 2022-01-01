Director de Companii
10x Banking
10x Banking Salarii

Salariul de la 10x Banking variază de la $112,746 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $317,800 pentru un Tehnolog Informațional (IT) la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la 10x Banking. Ultima actualizare: 8/31/2025

$160K

Inginer Software
Median $113K

Inginer Software Backend

Tehnolog Informațional (IT)
$318K
Manager de Produs
$162K

Manager Inginerie Software
$123K
Arhitect de Soluții
$198K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la 10x Banking este Tehnolog Informațional (IT) at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $317,800. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la 10x Banking este $162,499.

