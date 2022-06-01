Director de Companii
10Pearls
10Pearls Salarii

Salariul de la 10Pearls variază de la $15,393 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist la nivelul inferior până la $45,328 pentru un Designer de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la 10Pearls. Ultima actualizare: 8/31/2025

$160K

Inginer Software
Median $18.4K

Inginer Software Full-Stack

Data Scientist
$15.4K
Designer de Produs
$45.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Întrebări frecvente

Alte Resurse