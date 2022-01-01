Directorul Companiilor
1010data
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

1010data Salarii

Intervalul salarial 1010data variază de la $105,023 în compensație totală anuală pentru Analist de Afaceri la capătul de jos la $263,160 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai 1010data. Ultima actualizare: 8/23/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Analist de Afaceri
$105K
Specialist în Științe de Date
$114K
Inginer de Software
Median $125K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Manager de Inginerie Software
$263K
Arhitect de Soluții
$132K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at 1010data is Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $263,160. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 1010data is $125,000.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru 1010data

Companii Asoc

  • Fortanix
  • Formidable
  • Seeq
  • Mastercard
  • Veritas Technologies
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse