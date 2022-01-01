1010data Salarii

Intervalul salarial 1010data variază de la $105,023 în compensație totală anuală pentru Analist de Afaceri la capătul de jos la $263,160 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai 1010data . Ultima actualizare: 8/23/2025