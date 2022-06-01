Director de Companii
1-800-FLOWERS.COM
1-800-FLOWERS.COM Salarii

Salariul de la 1-800-FLOWERS.COM variază de la $21,142 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $70,350 pentru un Operațiuni Marketing la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la 1-800-FLOWERS.COM. Ultima actualizare: 9/7/2025

$160K

Marketing
$61.3K
Operațiuni Marketing
$70.4K
Inginer Software
$21.1K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la 1-800-FLOWERS.COM este Operațiuni Marketing at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $70,350. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la 1-800-FLOWERS.COM este $61,305.

