Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
1-800 Contacts Inginer Software Salarii în Salt Lake City Greater Area

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Salt Lake City Greater Area la 1-800 Contacts totalizează $117K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la 1-800 Contacts. Ultima actualizare: 9/30/2025

Pachetul Median
company icon
1-800 Contacts
Software Engineer
Draper, UT
Total pe an
$117K
Nivel
L2
Salariu de bază
$117K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
4 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la 1-800 Contacts?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Contribuie

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la 1-800 Contacts in Salt Lake City Greater Area ajunge la o compensație totală anuală de $140,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la 1-800 Contacts pentru rolul de Inginer Software in Salt Lake City Greater Area este $116,500.

