Starry Salarii

Intervalul salarial Starry variază de la $104,475 în compensație totală anuală pentru Inginer Mecanic la capătul de jos la $182,408 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Starry. Ultima actualizare: 8/7/2025

$160K

Inginer de Software
Median $114K
Inginer de Hardware
$117K
Inginer Mecanic
$104K

Manager de Produs
$155K
Manager de Proiect
$124K
Manager de Inginerie Software
$182K
Manager de Program Tehnic
$119K
Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at Starry is Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $182,408. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Starry is $119,400.

