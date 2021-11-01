Starry Salarii

Intervalul salarial Starry variază de la $104,475 în compensație totală anuală pentru Inginer Mecanic la capătul de jos la $182,408 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Starry . Ultima actualizare: 8/7/2025