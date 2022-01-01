Directorul Companiilor
Staples
Staples Salarii

Intervalul salarial Staples variază de la $26,722 în compensație totală anuală pentru Vânzări la capătul de jos la $283,575 pentru Analist Financiar la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Staples. Ultima actualizare: 8/7/2025

$160K

Inginer de Software
Median $135K

Inginer de software backend

Inginer de software full-stack

Specialist în Științe de Date
Median $98.5K
Vânzări
Median $26.7K

Manager de Produs
Median $138K
Designer de Produs
Median $66.4K

Designer UX

Analist de Afaceri
$119K
Analist de Date
$69.7K
Analist Financiar
$284K
Marketing
$49.8K
Manager de Proiect
$96.5K
Analist de Securitate Cibernetică
$40.2K
Manager de Inginerie Software
$175K
Arhitect de Soluții
$145K
Manager de Program Tehnic
$101K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Staples este Analist Financiar at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $283,575. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Staples este $99,500.

Alte Resurse