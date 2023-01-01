Sally Beauty Holdings Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Sally Beauty Holdings variază de la $58,800 în compensație totală anuală pentru Tehnolog IT la capătul de jos la $129,350 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Sally Beauty Holdings . Ultima actualizare: 8/8/2025

$160K

Tehnolog IT
$58.8K
Marketing
$68.6K
Manager de Produs
$116K

Inginer de Software
$129K
Cercetător UX
$113K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


