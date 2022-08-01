Directorul Companiilor
Saks Fifth Avenue
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Saks Fifth Avenue Salarii

Intervalul salarial Saks Fifth Avenue variază de la $72,471 în compensație totală anuală pentru Tehnolog IT la capătul de jos la $280,500 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Saks Fifth Avenue. Ultima actualizare: 8/8/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
Median $200K
Contabil
$95.5K
Analist de Date
$79.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Specialist în Științe de Date
$156K
Designer Grafic
$90.5K
Tehnolog IT
$72.5K
Marketing
$114K
Operațiuni de Marketing
$151K
Manager de Produs
$144K
Recrutor
$91.8K
Manager de Inginerie Software
$281K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Saks Fifth Avenue este Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $280,500. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Saks Fifth Avenue este $114,425.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Saks Fifth Avenue

Companii Asoc

  • Google
  • PayPal
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse