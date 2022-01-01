SAIC Salarii

Intervalul salarial SAIC variază de la $40,768 în compensație totală anuală pentru Analist de Date la capătul de jos la $651,379 pentru Designer de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai SAIC . Ultima actualizare: 8/7/2025