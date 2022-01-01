SAIC Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial SAIC variază de la $40,768 în compensație totală anuală pentru Analist de Date la capătul de jos la $651,379 pentru Designer de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai SAIC. Ultima actualizare: 8/7/2025

$160K

Inginer de Software
L1 $83.6K
L2 $103K
L3 $122K
L4 $169K
L5 $220K

Inginer de software backend

Inginer de software full-stack

Inginer de rețele

Inginer de sisteme

Inginer DevOps

Tehnolog IT
L1 $56.8K
L2 $93.3K
L3 $119K
L4 $164K
Arhitect de Soluții
Median $220K

Arhitect cloud

Specialist în Științe de Date
Median $125K
Analist de Securitate Cibernetică
Median $177K
Asistent Administrativ
$131K
Inginer Aerospațial
$84.6K
Operațiuni de Afaceri
$142K
Analist de Afaceri
$75.3K
Analist de Date
$40.8K
Inginer Electrician
$230K
Inginer de Hardware
$161K
Resurse Umane
$147K
Consultant în Management
$121K
Inginer Mecanic
$104K
Designer de Produs
$651K
Manager de Produs
$191K
Manager de Program
$166K
Manager de Proiect
$169K
Vânzări
$124K
Inginer de Vânzări
$136K
Manager de Program Tehnic
$177K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la SAIC este Designer de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $651,379. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la SAIC este $135,675.

