Recharge Salarii

Intervalul salarial Recharge variază de la $48,179 în compensație totală anuală pentru Specialist în Științe de Date la capătul de jos la $103,565 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Recharge. Ultima actualizare: 8/7/2025

Inginer de Software
Median $86.4K
Specialist în Științe de Date
$48.2K
Marketing
$73.1K

Designer de Produs
$76.2K
Manager de Produs
$95.1K
Manager de Inginerie Software
$104K
Întrebări Frecvente

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Recharge คือ Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $103,565 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Recharge คือ $81,331

