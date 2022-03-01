Recharge Salarii

Intervalul salarial Recharge variază de la $48,179 în compensație totală anuală pentru Specialist în Științe de Date la capătul de jos la $103,565 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Recharge . Ultima actualizare: 8/7/2025