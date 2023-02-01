Recharge Payments Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Recharge Payments variază de la $79,644 în compensație totală anuală pentru Marketing in Canada la capătul de jos la $295,470 pentru Manager de Inginerie Software in United States la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Recharge Payments. Ultima actualizare: 8/7/2025

$160K

Inginer de Software
Median $195K
Marketing
$79.6K
Designer de Produs
$128K

Manager de Produs
$99.5K
Vânzări
$223K
Manager de Inginerie Software
$295K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Recharge Payments este Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $295,470. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Recharge Payments este $161,722.

