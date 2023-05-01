Directorul Companiilor
Mindbox
Mindbox Salarii

Intervalul salarial Mindbox variază de la $13,162 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $67,781 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Mindbox. Ultima actualizare: 8/7/2025

$160K

Contabil
$22.6K
Designer de Produs
$38.2K
Manager de Proiect
$54.9K

Inginer de Software
$13.2K
Manager de Inginerie Software
$67.8K
Rolul cel mai bine plătit raportat la Mindbox este Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $67,781.
Compensația totală anuală mediană raportată la Mindbox este $38,247.

