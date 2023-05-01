Mindbox Salarii

Intervalul salarial Mindbox variază de la $13,162 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $67,781 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Mindbox . Ultima actualizare: 8/7/2025