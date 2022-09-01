Directorul Companiilor
Middesk
Middesk Salarii

Intervalul salarial Middesk variază de la $144,275 în compensație totală anuală pentru Operațiuni de Afaceri la capătul de jos la $199,000 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Middesk. Ultima actualizare: 8/7/2025

$160K

Operațiuni de Afaceri
$144K
Analist de Afaceri
$157K
Specialist în Științe de Date
$175K

Inginer de Software
$199K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Middesk este Inginer de Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $199,000. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Middesk este $166,100.

