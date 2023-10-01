Metyis Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Metyis variază de la $34,386 în compensație totală anuală pentru Analist de Afaceri la capătul de jos la $164,063 pentru Consultant în Management la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Metyis. Ultima actualizare: 8/7/2025

$160K

Specialist în Științe de Date
Median $58.2K
Analist de Afaceri
$34.4K
Consultant în Management
$164K

Manager de Produs
$133K
Inginer de Vânzări
$80.4K
Inginer de Software
$63.8K
Arhitect de Soluții
$73K
Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at Metyis is Consultant în Management at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $164,063. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Metyis is $73,013.

