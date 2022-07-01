Metropolis Technologies Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Metropolis Technologies variază de la $74,625 în compensație totală anuală pentru Analist Financiar la capătul de jos la $295,000 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Metropolis Technologies. Ultima actualizare: 8/7/2025

$160K

Inginer de Software
Median $295K
Analist Financiar
$74.6K
Manager de Produs
$199K

Manager de Inginerie Software
$86.4K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Metropolis Technologies este Inginer de Software cu o compensație totală anuală de $295,000. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Metropolis Technologies este $142,525.

