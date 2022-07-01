Metropolis Technologies Salarii

Intervalul salarial Metropolis Technologies variază de la $74,625 în compensație totală anuală pentru Analist Financiar la capătul de jos la $295,000 pentru Inginer de Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Metropolis Technologies . Ultima actualizare: 8/7/2025