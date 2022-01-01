Directorul Companiilor
Kroger
Kroger Salarii

Intervalul salarial Kroger variază de la $33,446 în compensație totală anuală pentru Analist de Afaceri la capătul de jos la $211,050 pentru Operațiuni de Marketing la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Kroger. Ultima actualizare: 8/7/2025

$160K

Inginer de Software
Software Engineer $107K
Senior Software Engineer $144K
Advanced Software Engineer $180K

Inginer de software backend

Inginer de software full-stack

Inginer de date

Manager de Produs
Product Manager $174K
Senior Product Manager $194K
Designer de Produs
Median $135K

Designer UX

Tehnolog IT
Median $99.5K
Specialist în Științe de Date
Median $118K
Manager de Proiect
Median $170K
Manager de Inginerie Software
Median $186K
Contabil
$80.6K

Contabil tehnic

Asistent Administrativ
$50.7K
Manager de Operațiuni
$126K
Analist de Afaceri
$33.4K
Servicii pentru Clienți
$78.6K
Succes la Clienți
$75.4K
Analist de Date
$60.3K
Analist Financiar
$95.5K
Consultant în Management
$191K
Marketing
$94.3K
Operațiuni de Marketing
$211K
Manager de Program
$169K
Recrutor
$74.9K
Vânzări
$86.7K
Analist de Securitate Cibernetică
$69.7K
Cercetător UX
$191K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Kroger este Operațiuni de Marketing at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $211,050. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Kroger este $112,381.

