Eightfold
Eightfold Salarii

Intervalul salarial Eightfold variază de la $46,072 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $521,380 pentru Resurse Umane la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Eightfold. Ultima actualizare: 8/8/2025

$160K

Inginer de Software
Software Engineer $46.1K
Senior Software Engineer $61.3K

Inginer de software full-stack

Inginer de software pentru asigurarea calității

Manager de Produs
Median $51.1K
Resurse Umane
$521K

Designer de Produs
$173K
Manager de Proiect
$204K
Recrutor
$81.5K
Vânzări
$119K
Inginer de Vânzări
$173K
Manager de Inginerie Software
$390K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiune
Options

La Eightfold, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Eightfold este Resurse Umane at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $521,380. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Eightfold este $146,130.

