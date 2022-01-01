Directorul Companiilor
Credit Karma
Credit Karma Salarii

Intervalul salarial Credit Karma variază de la $99,500 în compensație totală anuală pentru Operațiuni de Afaceri la capătul de jos la $727,714 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Credit Karma. Ultima actualizare: 8/8/2025

$160K

Inginer de Software
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

Inginer de software backend

Inginer de software full-stack

Inginer de date

Manager de Produs
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
Manager de Inginerie Software
Median $489K

Marketing
Median $273K
Specialist în Științe de Date
Median $280K
Designer de Produs
Median $447K
Analist de Afaceri
Median $200K
Manager de Program Tehnic
Median $285K
Dezvoltare de Afaceri
Median $224K
Operațiuni de Afaceri
$99.5K
Manager de Științe de Date
$334K
Manager de Design de Produs
$561K
Manager de Program
$154K
Recrutor
$117K
Vânzări
$408K
Analist de Securitate Cibernetică
$219K
Arhitect de Soluții
$362K

Arhitect de date

Cloud Security Architect

Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiune
RSU

La Credit Karma, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Credit Karma este Manager de Produs at the Director level cu o compensație totală anuală de $727,714. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Credit Karma este $321,045.

Alte Resurse