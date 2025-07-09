Colt Technology Services Salarii

Intervalul salarial Colt Technology Services variază de la $41,423 în compensație totală anuală pentru Consultant în Management la capătul de jos la $134,907 pentru Manager de Proiect la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Colt Technology Services . Ultima actualizare: 8/8/2025