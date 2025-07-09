Colt Technology Services Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Colt Technology Services variază de la $41,423 în compensație totală anuală pentru Consultant în Management la capătul de jos la $134,907 pentru Manager de Proiect la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Colt Technology Services. Ultima actualizare: 8/8/2025

$160K

Analist de Afaceri
$56.1K
Consultant în Management
$41.4K
Manager de Proiect
$135K

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Colt Technology Services este Manager de Proiect at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $134,907. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Colt Technology Services este $56,068.

