Directorul Companiilor
ChargePoint
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

ChargePoint Salarii

Intervalul salarial ChargePoint variază de la $55,088 în compensație totală anuală pentru Manager de Științe de Date la capătul de jos la $266,325 pentru Manager de Program Tehnic la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai ChargePoint. Ultima actualizare: 8/8/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer de Software
Median $190K
Manager de Produs
Median $130K
Inginer de Hardware
Median $160K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Manager de Științe de Date
$55.1K
Specialist în Științe de Date
$59K
Inginer Electrician
$209K
Analist Financiar
$224K
Resurse Umane
$113K
Tehnolog IT
$104K
Inginer Mecanic
$158K
Manager de Program
$234K
Vânzări
$206K
Manager de Inginerie Software
$244K
Manager de Program Tehnic
$266K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiune
RSU

La ChargePoint, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Ai o întrebare? Întreabă comunitatea.

Vizitează comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajații din diverse companii, să primești sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitează Acum!

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la ChargePoint este Manager de Program Tehnic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $266,325. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ChargePoint este $175,000.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru ChargePoint

Companii Asoc

  • Rivian
  • Amazon
  • Yahoo
  • Tesla
  • eBay
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse