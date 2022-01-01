Directorul Companiilor
Belden
Lucrezi aici? Revendică-ți Compania

Belden Salarii

Intervalul salarial Belden variază de la $35,474 în compensație totală anuală pentru Analist Financiar la capătul de jos la $236,175 pentru Arhitect de Soluții la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Belden. Ultima actualizare: 8/7/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).Obține salariul negociat sau a ta revizuire CV de către experți reali - recruiteri care fac asta zilnic.

Contabil
$148K
Analist Financiar
$35.5K
Tehnolog IT
$79.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Inginer de Software
$137K
Arhitect de Soluții
$236K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at Belden is Arhitect de Soluții at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $236,175. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Belden is $137,310.

Joburi Recomandate

    Nu s-au găsit joburi recomandate pentru Belden

Companii Asoc

  • Honeywell
  • Keysight
  • ICF
  • Wolfspeed
  • Tektronix
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse