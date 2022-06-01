Bechtle Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Bechtle variază de la $45,097 în compensație totală anuală pentru Inginer de Control la capătul de jos la $182,910 pentru Arhitect de Soluții la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Bechtle. Ultima actualizare: 8/7/2025

$160K

Inginer de Software
Median $88.5K
Inginer de Control
$45.1K
Tehnolog IT
$82.9K

Marketing
$146K
Susținere Vânzări
$69K
Arhitect de Soluții
$183K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Bechtle este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $182,910. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Bechtle este $85,729.

