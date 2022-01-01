Directorul Companiilor
Applied Intuition
Applied Intuition Salarii

Intervalul salarial Applied Intuition variază de la $100,500 în compensație totală anuală pentru Cercetător UX la capătul de jos la $483,570 pentru Designer de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Applied Intuition. Ultima actualizare: 8/7/2025

$160K

Inginer de Software
Software Engineer $255K
Senior Software Engineer $313K

Inginer de software full-stack

Recrutor
Median $140K
Dezvoltare de Afaceri
$218K

Resurse Umane
$422K
Inginer Mecanic
$136K
Designer de Produs
$484K
Analist de Securitate Cibernetică
$143K
Manager de Inginerie Software
$201K
Manager de Program Tehnic
$201K
Cercetător UX
$101K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiune
Options

La Applied Intuition, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Applied Intuition este Designer de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $483,570. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Applied Intuition este $200,940.

Alte Resurse